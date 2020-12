Catania, Scibilia saluta Venezia. Sarà lui il nuovo Dg etneo con Tacopina presidente

Come ha dichiarato a Itasportpress Joe Tacopina, nella sua futura società del Catania ci sarà posto per Dante Scibilia che lascia il Venezia. Il Dg lagunare, ha voluto salutare la città con alcune dichiarazioni al Corriere del Veneto: “È stato un percorso bello, affascinante, difficile e gratificante. Penso di aver dato e ricevuto tanto dalla squadra della mia città. Tutto quello che ho fatto l’ho sempre fatto per amore di questi colori. Il presidente Niederauer aveva detto qualcosa tempo fa sul mio conto. Mi considerava un uomo vicino a Joe Tacopina e ha ritenuto di operare altre scelte. Penso che nella vita ci siano dei momenti in cui si capisce che un percorso è finito. E in quel momento, si cambia, si cerca qualcosa di diverso. Il ricordo più bello? Padova-Venezia 0-1, gol di Moreo. Ora andrò a Catania da Joe Tacopina: sarò il suo financial advisor in questa fase, ma sappiamo che non dipende soltanto da noi l’acquisto del club. Una volta acquisito, eventualmente discuteremo il mio ruolo”.