Catania, Scibilia: “Sul capitale sociale valutazioni con Pelligra. Caniglia non si occuperà del club”

CAPITALE SOCIALE - Scibilia chiarisce l'aspetto del capitale sociale visto che attualmente è di 10 mila euro. "In merito al capitale sociale di 10 mila euro, è funzionale al fatto che dovevamo costituire velocemente la società ed è stato trasferito unicamente il minimo. Quando Pelligra verrà in Italia valuteremo se sarà opportuno fare un aumento di capitale o se le somme, a prescindere dagli aspetti societari. verranno comunque versati a titolo di capitale ma compariranno nel patrimonio netto. E' semplicemente una questione estetica e non giuridica visto che le somme per fare funzionare la società sono importanti e dovranno essere versate. Ci sarà un impegno del socio in questo senso per le cifre previste nel budget, che poi queste vadano nel capitale sociale o nel patrimonio netto direttamente con versamenti in conto copertura perdite, non cambia molto la sostanza".

CANIGLIA - Scibilia infine ha detto la sua sul ruolo del consigliere Giovanni Caniglia: "La previsione è che si occuperà degli affari che il gruppo Pelligra avrà in Italia. Non sarà molto dedicato al Catania il suo impegno". Logo? Ci stiamo lavorando. Per i quadri sportivi bisogna attendere ancora. Sul budget per la stagione, sono informazioni che non posso dare per politica societaria ma la valutazione va fatta sulle scelte e non sulle spese. Per il resto ci sono interlocuzioni in corso per l'allenatore e il direttore sportivo. Zarbano? Sul ruolo di direttore generale ci saranno comunicazioni della società appena si avranno le idee chiare".