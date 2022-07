Catania, sede, allenatore e tv: Grella, Carra e Laneri a tutto campo

Da un fallimento, si sa, è difficile rialzarsi, soprattutto se si tratta di un fallimento a livello aziendale o ancor di più se l’azienda si occupa di una squadra di calcio. Ma le idee ai Pelligra boys non mancano

Ieri è arrivata la notizia che tutti i tifosi rossazzurri attendevano: Catania avrà una nuova società iscritta al campionato di Serie D. Sarà il Catania SSD a rappresentare la città etnea nel percorso di risalita verso la serie A. La decisione è stata presa due giorni fa dalla Figc: Catania SSD ha tutti i requisiti necessari per intraprendere questo viaggio.

SEDE - Nelle prossime Pelligra dovrà versare alla FIGC 750 mila euro e presentare le integrazioni documentali. Termine fissato per le 15 del 4 agosto. Intanto si registra una grande soddisfazione da parte dei tifosi catanesi e anche della dirigenza per l’inizio di una avventura così importante. Adesso non c’è tempo da perdere e bisogna lavorare molto per ripartire a cominciare dal trovare la nuova sede del Catania che ancora non c’è. Carra e Grella sono alla ricerca di una sede visto che è impossibile lavorare senza uffici. C'è da ricreare una società da zero, anche se le basi (economiche e motivazionali) sono ottime e la Serie D sarà solo di passaggio. La campagna abbonamenti con prezzi bassi, la maglia, il settore giovanile sono aspetti che Carra e Grella seguono da vicino per ripartire alla grande. Da un fallimento, si sa, è difficile rialzarsi, soprattutto se si tratta di un fallimento a livello aziendale o ancor di più se l’azienda si occupa di una squadra di calcio. Ma le idee ai Pelligra boys non mancano.

ALLENATORE - Ma quello che i tifosi chiedono è sapere chi sarà il nuovo allenatore. Per conoscere i nuovi giocatori qualche giorno c’è ancora. In pole per la panchina adesso c’è Giovanni Ferrero che ha vinto il campionato col Giugliano ma tutto è ancora aperto visto che finora il vice presidente Vincenzo Grella, il dg Luca Carra e il ds Antonello Laneri non hanno ufficializzato nulla non avendo l'accordo. Sembrano al momento out le candidature di Turati, De Sanzo, Raciti, Stellone, Raffaele e Pazienza.

TV - Nel frattempo la dirigenza etnea sta sondando il campo per avviare una trattativa con Eleven Sport, Dazn e Sky per poter trasmettere le partite in diretta anche se impegnato nel campionato di serie D.