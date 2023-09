Catania, seggiolini distrutti: Digos individua e multa quattro tifosi rossazzurri

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Catania Enzo Trantino con un messaggio il giorno dopo il rinvenimento dei seggiolini rotti. "Abbiamo corso per consegnare il Massimino per la prima di campionato. Un colpo d’occhio straordinario che ha attirato i consensi di tutti gli osservatori. Abbiamo deciso, come negli stadi più civili, di arredare con i seggiolini anche le curve. Dopo la partita di ieri, diciassette sono andati già distrutti. Vorrei sperare sia casuale, ma poco cambia; è la dimostrazione dell’ incuria di molti nostri concittadini per la cosa pubblica: si chiami strada, marciapiede, arredo urbano, è come se non riguardasse una buona parte di noi. Il problema è che chi mostra disinteresse, in altri luoghi osserva la disciplina. Ma ci vogliamo veramente fare così tanto male? Io so che come Amministrazione abbiamo il dovere di compiere il massimo sforzo per trasmettere il valore del rispetto per i cittadini in ogni cosa che facciamo; così sarà più facile che i catanesi ricambino, prestando attenzione per tutto quanto è “nostro” (di tutti) e non terra di nessuno. Cominciamo, però, dalle piccole cose, come lasciare integro ciò che è stato appena riqualificato e che costituisce un biglietto da visita della citta. Sarebbe un tradimento amare la squadra del Catania, ma non amare altrettanto Catania".