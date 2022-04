Catania, segnali di grande bluff all’orizzonte. Ecco il modello per rinascere

Il piano di rilancio del club etneo ha una sola strada vincente

BLUFF - Il toto-nomi è iniziato, ma per il momento è un grande bluff. Perchè chi si è interessato al Catania, è lo stesso personaggio che non si è messo in discussione pochi giorni fa quando il club è finito all’asta. Non crediamo che per costruire un Catania vincente in Serie D servano meno soldi di rilevarlo in C. Ecco perchè dei vari imprenditori che stanno timidamente affacciandosi adesso a Palazzo degli Elefanti, che sono gli stessi di pochi giorni fa, noi non diamo e non daremo credito. Non significa che, giusto per fare un esempio, i Gaucci, i Russo Morosoli di turno, non debbano fare calcio, ma sicuramente non possono far rinascere il Catania perchè l’hanno ucciso ieri non volendo investire. Macerie fumanti, danno enorme che può essere quantificato in 4 o 5 anni di investimenti. Inoltre si è persa una generazione di ragazzi, quelli dai 12 ai 14 anni che non saranno protagonisti del Catania del futuro visto che quando avranno 15 anni non potranno più giocare nei campionati nazionali. Se tra questi ragazzi c’è il Maradona di turno, il Calcio Catania l’ha perso.