Catania sei davvero potente ma il Lamezia è una realtà. L’analisi

Il Girone I di Serie D ha solo due protagoniste

Redazione ITASportPress

Il Catania ha 15 punti dopo 5 giornate di Serie D. Non ne aveva mai fatti così tanti a inizio campionato, nemmeno negli anni della migliore Serie A, B e C. Non ci sono analogie significative tra questo Catania e quello di altri periodi. Con i momenti belli c’è poco in comune a parte i risultati. Il Catania di Pancaro nella stagione 2015/16 dopo 5 turni aveva 11 punti. Questa squadra uscita dal fallimento non è figlia di uno zoccolo duro presente già da qualche anno essendo mancata la continuità. Il solo Lodi non basta per legare i due mondi rossazzurri.

Solidità Il gruppo a disposizione del mister Ferraro è buono e in campo il Catania dimostra la propria forza anche se spesso ci sono momenti nel corso della gara che sembra sonnecchiare. Tutto normale visto che c’è stato un periodo lungo di costruzione nei mesi precedenti, con momenti non semplici. Ma oggi il Catania visto in campo mostra grande solidità. È proprio la solidità la caratteristica peculiare del Catania di oggi. La squadra è molto forte fisicamente e non subisce gol. Ha alternative pronte, all’altezza dei titolari. Possono migliorare, ma tutti gli elementi della rosa sono già mentalizzati a questo tipo di campionato. Nonostante una sequenza di micro infortuni che condiziona le scelte del tecnico, le prestazioni non mutano. Se Lodi, Sarao o De Luca non sono in forma, Litteri è out, ci sono interpreti dello stesso livello. A Catania i sostituti ci sono. Il Catania di oggi è molto potente anche se bisogna vederlo all’opera contro avversari più tosti. Ma in questa serie D a parte il Lamezia Terme sembra non esserci nulla.

Serie D Questo Girone I sarà un campionato dove a dettare legge saranno solo due sorelle. Catania e Lamezia di oggi dureranno nel tempo, ci sono tutti i presupposti. La capacità di gestire la palla, la capacità di saper soffrire, l’atletismo e il fatto di avere ulteriori margini di miglioramento sono tutti elementi che fanno pensare a un testa a testa fino alla fine con le altre squadre che lotteranno per un posizionamento in zone nobili. Catania e Lamezia sono forti e potranno migliorare. Pur non essendo ancora entrate a regime non hanno mai fallito con nessuno. Sarà bella una lotta fino alla fine che forse potrà decidersi negli scontri diretti. Staremo a vedere.