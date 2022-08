Catania, sei gol nella partitella contro squadra di Promozione

Primo allenamento congiunto, al “Totuccio Carone” di Ragalna, per il nuovo Catania guidato da mister Ferraro: la partitella che ha concluso la sessione di lavoro con la Russo Sebastiano Calcio, neopromossa in Promozione, si è conclusa sul 6-0 dopo 80 minuti di gioco, suddivisi in due tempi da 40’.