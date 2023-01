Catania grande ma le rivali gli danno una mano

La marcia La capolista fa il pieno in ogni partita avendo un collettivo che in ogni sua componente tenta di dare un senso ai movimenti e agli spunti dei suoi fuoriclasse e dei giovani talenti. Il Catania è stato al comando sin dalla prima giornata con l’orchestra guidata da Lodi, un fuori categoria. Il Catania con le sue 17 vittorie in 21 gare ha lasciato agli avversari appena sei punti. Tre al Santa Maria Cilento e uno ciascuno a Cittanovese, Lamezia e Sancataldese. Che cosa chiedere di più? Ai rossazzurri niente, semmai alle concorrenti all’inseguimento.

Il Trapani che poteva godere di una tifoseria numerosa e calorosa è partito subito male con una vittoria in 7 partite. Poi le cervellotiche decisioni della proprietà, che ha cambiato dirigenti e allenatori come fosse una partita di calcio, hanno complicato tutto e rotto il giocattolo. Dunque in questo campionato, tutti a rincorrere con fatica. Grandi meriti al Catania, ma grandi colpe per le rivali.