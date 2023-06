Catania sei in buone mani

Il Catania cerca un nuovo numero uno. Un portiere esperto e non giovanissimo per la Serie C. Nelle idee rossazzurre Bethers dovrebbe rimanere a Catania ma si accomoderà in panchina. Così il d.s Antonello Laneri è a caccia di un esperto estremo difensore. Da sondaggi già fatti dal direttore qualche nome spunta fuori. Interlocuzioni con i procuratori avvenuti in questi giorni ma si resta in attesa di una vera trattativa.