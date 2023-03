Catania, sempre la stessa storia: i nani sulle spalle dei giganti

Catania, il tema del giorno

Redazione ITASportPress

Nella lunga storia calcistica del Catania hanno avuto un ruolo determinante per la vittoria del campionato i giganti. La punta capace di raccogliere i traversoni là dove osano le aquile. Il più formidabile di testa con i suoi 190 cm. è stato Aldo Cantarutti che realizzò 11 reti nella stagione che portò i rossazzurri in Serie A. Gionatha Spinesi non era un gigante ma con i suoi 185 centimetri riusciva a trovare il tempo giusto per vincere i duelli aerei e nella stagione 2005/2006, quella della promozione in A, realizzò 23 reti e di testa tra i più importanti ricordiamo quello all’Albinoleffe, ma anche quello alla Cremonese e al Rimini. E quest'anno la storia dei giganti si ripete per la promozione in C visto che svettano Sarao e Jefferson.

Cantarutti salta di testa

Centimetri e muscoli Dunque si può ben dire che nella storia del Catania, sebbene con eccezioni e dovute proporzioni, le dimensioni sono contate parecchio. E difatti tra gli allenatori che si sono accomodati sulla panchina etnea la maggioranza ha scelto centimetri e muscoli. Una squadra molto fisica ha il suo perché, ovviamente senza scomodare altri aspetti fondamentali come il talento, che è ben altra cosa. Ma spesso essere più alti o grossi funziona, almeno fin quando la magia del pallone non regala sprazzi d’irrazionalità.

I Ferrariani - Il Catania di oggi, non è una squadra al di sopra del metro e ottanta di media, considerando i titolari. Ma mister Giovanni Ferraro ha le punte da un metro e novanta. Jefferson è alto 1,89 mentre Sarao è 1,92. De Luca è alto 1,68 ma poi ad abbassare la media ci sono gli esterni come Sarno (1,67) Russotto (1,75), Chiarella (1,77). Il più alto della squadra è il difensore Lorenzini con 1,97. Jefferson sul suo fisico statuario e la capacità di leggere rinvii e cross ci ha costruito una carriera. Non a caso, di testa ha fatto due gol (alla Vibonese e al Canicattì) ma anche Vitale con i sui 188 centimetri è molto bravo sui palloni alti. Due le reti segnate da Mattia: al Licata e al Sant’Agata. L'attaccante Sarao ovviamente di testa è andato a segno e lo ha fatto due volte contro Sant’Agata e Licata. Poi in gol di testa anche Palermo e Rapisarda. In totale sono 8 le reti segnate dal Catania di testa in questa stagione. Nell’intera rosa rossazzurra, c’è spazio per i “piccoletti”: a guardare tutti dal basso all’alto ci sono Sarno e Giovinco, che con i loro 167 centimetri sono comunque ragazzi perfettamente nella norma.

L’eccezione Ma questo Catania stratosferico che finora è l'unica squadra ad aver sempre vinto nel 2023 come sposa l’atletismo con i risultati in campo? È chiaro che il calcio, essendo un gioco e non una gara, non può ridursi a una questione di altezza e muscoli. Velocità, tecnica, tattica sono aspetti che vanno oltre alle dimensioni degli interpreti. La squadra di Ferraro ha un’altezza media di quasi 180 centimetri ma grazie all’intelligenza di Lodi, le accelerazioni di Chiarella, Russotto e Sarno e l’onnipotenza di Sarao e Jefferson la sua forza non si può tarare con un’unità di misura. Dove Ferraro non è arrivato con la mera forza bruta, lo ha fatto con altre doti. Insomma in questo Catania centimetri, muscoli e talento hanno costituito un bel mix esplosivo e dunque si può ben dire che il tecnico Ferraro, da molti giudicato “risultatista”, è stato anche “giochista”. Stranezze del calcio...