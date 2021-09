Catania sempre più giù: ko contro la Turris senza attenuanti

Espulsi Russini e Baldini per gli etnei ma l'arbitro stavolta non è stato determinante

Dopo le prime sei partite, il Catania ne ha vinta solo una. Sicuro l’avvio più brutto in Serie C e forse anche della storia del club rossazzurro. Non era questa la storia che voleva riscrivere Francesco Baldini di ritorno a Catania. Una squadra che non ha imboccato la strada giusta smentendo sul campo quello che ha detto alla vigilia il mister etneo. E oggi contro la Turris è arrivata una sconfitta interna che ci sta tutta visto che il Catania ha giocato male contro la modesta squadra campana brava nelle ripartenze e con una difesa ridicola come anche quella dei padroni di casa.

L’arbitro non c’entra nulla perchè non ha preso decisioni così sbagliate. Il nervosismo invece che si respira a Torre del Grifo è entrato ormai nello spogliatoio rossazzurro e oggi troppi cartellini sono stati presi da calciatori che a settembre sono ormai logorati come a maggio. E' finita 4-3 al Massimino con due squadre in vena di regali e con difensori impresentabili degni di giocare in un campo ormai disastroso, qual è il Massimino, spelacchiato e anche con la traversa, lato curva Sud, sverniciata. Nel Catania Ercolani e Ropolo hanno commesso errori gravissimi costati cari ma tutti tranne Moro hanno mostrato poca qualità. Vale poco dire che Baldini ha varato un 3-4-3 iniziale per creare problemi alla Turris. Dopo un primo tempo sofferto e assai deludente contro una pimpante Turris, il mister etneo ha reagito allo svantaggio, al rosso di Russini, aggredendo verbalmente l’arbitro e venendo giustamente espulso. Oggi la sua squadra rossazzurra ha perso in tutto: attenzione, determinazione, voglia, cattiveria e coraggio. Inutile parlare di altro quando si gioca così male. Ma questa deludente rosa voluta dal Pellegrino non può esprimere di più. In questo momento è meglio non guardare la classifica perché fa veramente paura.