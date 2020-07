Catania, senti Calaiò: “La Serie B per salvare il club. Giocatori dovranno dare tutto”

Dopo aver battuto la Virtus Francavilla, il Catania si accinge a sfidare la Ternana nei playoff promozione di Serie C. Partite importanti per il club etneo che non sta vivendo un buon momento dal punto di vista societario. L’eventuale promozione in Serie B potrebbe essere l’ancora di salvezza. Ne è convinto l’ex bomber Emanuele Calaiò che nel 2014/2015 a Catania visse una stagione da protagonista con 18 gol in 35 presenze proprio nel campionato cadetto. Parlando a TMW, l’ex Arciere oggi ritiratosi dal calcio giocato, ha parlato apertamente della società rossazzurra e del suo futuro.

Calaiò: “La promozione per salvare il Catania”

“Prima di tutto sono molto contento per quello che il Catania ha dimostrato contro la Virtus Francavilla. Recuperare due reti di svantaggio non è stato affatto semplice, soprattutto dopo mesi e mesi di inattività e con il fattore ambientale legato a tutti i problemi societari”, ha commentato Calaiò che sulla sfida di domani contro la Ternana ha aggiunto: “Le Fere hanno una rosa importante dalla quale ci si aspettava qualcosa di più in campionato. Ma non credo ci sarà una favorita perché ci saranno anche le porte chiuse a rendere tutto ancora più incerto. Sarà come giocare in campo neutro e non è una cosa di poco conto specie per due piazze del sud che sono abituate a sfruttare l’adrenalina che arriva dagli spalti”. Infine sulla situazione societaria e la spinta che potrebbe portare l’eventuale promozione in B: “I giocatori devono pensare proprio a questo aspetto. Se hanno sposato il progetto Catania fino ad ora lo hanno fatto per riportare il club ad alti livelli. Se questa è una delle poche chance esistenti per salvarlo allora dovranno dare tutto quello che hanno dentro. La squadra è chiamata a sopperire anche a ciò che la dirigenza non è più in grado di fare”.

QUI LE NEWS DI GOSSIP