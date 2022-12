Catania, senti Spolli: “Di un’altra categoria. Non vedo l’ora torni derby col Palermo”

C'è spazio anche per il Catania nell'intervista rilasciata a TMW da parte dell'ex storico difensore Nicolas Spolli . L'argentino, oggi operatore di mercato, ha affrontato diversi temi legati all'attualità calcistica tra Mondiale, con l'Albiceleste campione, ma anche singoli calciatori e le prospettive di molti club tra A, B, C e anche Serie D.

Dopo aver commentato le vicende di mercato relative ad alcuni giocatori di Serie B in vista del mese di gennaio, c'è stato modo di parlare anche del Catania in Serie D: "Punta a risalire la china? Parla la classifica. Ha una rosa di un’altra categoria, lo vedo in C. La società è forte, la piazza è importante".