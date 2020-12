Catania senza anima e nervoso: resta in nove e pareggia con la Cavese

Un pareggino per il Catania, un punto pesante per la Cavese ultima in classifica. L’1-1 maturato a Lentini ha messo ancora una volta in risalto i problemi in zona conclusione della squadra dello squalificato Raffaele. Solo pochissimi tentativi nei primi 45′ e quasi zero nella ripresa. Troppo poco per un Catania che ha rischiato più di tanto dietro, ma è rimasto fin troppo timido anche quando ha guadagnato campo. Rossazzurri senza anima e molto nervosi che hanno chiuso in nove uomini per l’espulsione di Welbeck e Tonucci nel finale di match. La Cavese si è difesa con grande ordine e carattere, ma anche in questo caso azioni pericolose quasi zero. Solo l’ex Russotto ha impegnato Confente trafitto nella ripresa dal numero 7 campano con un tiro velenoso. Il Catania era passato in vantaggio grazie a un regalo del portiere ospite che si è fatto passare tra le gambe la palla sospinta da un colpo di testa debole di Pecorino. Poi solo molto equilibrio in mezzo al campo. Nella ripresa la Cavese ha saputo accelerare con aggressività trovando il pareggio. Subito dopo il Catania è rimasto in attacco ma la Cavese con due linee molto corte ha arginato l’offensiva etnea. Poi la sciocchezza di Welbeck che ha lasciato i padroni di casa in 10 dal minuto 83′. Poi anche il rosso a Tonucci per una spinta vigorosa ad un avversario. Finale 1-1 al Nobile. Partita non bella anche per le condizioni pesanti del terreno di gioco. Il Catania resta nelle zone alte della classifica ma non fa il passo vanti che mister Cristaldi ha chiesto. La Cavese da trasferta è più cazzuta di quella casalinga e il punto va preso con soddisfazione.

IL TABELLINO:

CATANIA (3-5-2): Confente; Tonucci, Claiton (32′ Zanchi), Silvestri; Calapai, Piovanello (86′ Noce), Welbeck, Biondi, Pinto (68′ Albertini); Sarao (46′ Emmausso), Pecorino. A disp.: Santurro, Della Valle, Panebianco, Izco, Manneh, Vrikkis, Piccolo. All. Cristaldi (Raffaele squalificato).

CAVESE (4-3-2-1): Bisogno; Tazza, Matino, De Franco, Semeraro; Esposito (76′ Favasuli), Pompetti, Cuccurullo (68′ Matera); Senesi, Russotto (90′ Vivacqua); Germinale (90′ De Rosa). A disp.: D’Andrea, Ricchi, Marzupio, Cannistrà, Migliorini, Onisa, De Paoli, Montaperto. All. Maiuri.

ARBITRO: Fontani di Siena (Meocci-Ricciardi).

MARCATORI: 35′ Pecorino, 58′ Russotto

NOTE: ammoniti Silvestri, Esposito, Germinale, Cuccurullo, Pinto, Welbeck. Espulsi all’84’ Welbeck per doppia ammonizione; all’86’ Tonucci per fallo a palla lontana.