Catania al bivio: Pelligra, senza i big punta sui giovani e non sugli svincolati

Il mercato del Catania, lo ripetiamo ormai da giorni, è cambiato rispetto al passato. Il magnate australiano Rosario Pelligra ha portato nuove priorità, nuovi metodi e scelte. “Potrei staccare un assegno da 100 milioni di euro per portare il club in Serie A domani stesso, ma non è questa l’intenzione o la via che vogliamo intraprendere. Vogliamo sposare un modello sostenibile” ha detto Pelligra a fine marzo. Le chiavi dell’imprenditore australiano sono due: competitività e sostenibilità. Quindi non ci sarà una roboante campagna acquisti. Non arriveranno calciatori con ingaggi alti. Una scelta che in Serie C per vincere il campionato è rischiosa ma in B e soprattutto in A ci può stare benissimo. Anzi è la linea tracciata dal presidente della Federcalcio Gabriele Gravina.