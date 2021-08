Catania senza identità e senza anima travolto dal Monopoli

Un bruttissimo Catania capitola al Veneziani battuto dal Monopoli per 3-0

Il Catania si arrende a Monopoli dopo aver giocato una gara opaca e con tanta confusione. La squadra di casa dopo i primi 15’ minuti ha archiviato il match con la doppietta di Starita che ha approfittato di una difesa etnea in vena di regali. Manovra degli etnei molto farraginosa ed è stato difficile per gli attaccanti avere rifornimenti. Baldini senza tanti calciatori di qualità ha perso la bussola ed è parso quello del playoff contro il Foggia. Bisogna fare la tara di un Catania che si è spalmato in difesa già rassegnato e quando ha provato a reagire non ci ha creduto lasciando la soluzione al singolo. Gracile in difesa, spuntato e senza personalità in mezzo. Un Catania dall’anima molle fa impressione contro un avversario non così forte come dice il punteggio. Partenza da cancellare per il Catania. Starita e i suoi hanno vinto una partita in pochi minuti. Tutti i nuovi arrivati che hanno giocato sono stati evanescenti. Si è salvato solo Russotto nel grigiore generale.