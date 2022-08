Catania senza limiti, Trapani e Lamezia senza gol. Analisi e ultime mercato

Le big della Serie D viste da vicino

Il Catania ha cambiato radicalmente pelle nella sua struttura societaria, riuscendo giorno dopo giorno a dare un’impronta ben definita anche al nuovo gruppo di giocatori che sta crescendo intorno al mister Giovanni Ferraro. Con il tecnico sempre più coinvolto nel progetto del patron Ross Pelligra e al tempo stesso sempre più inserito nel tessuto catanista e catanese.

Stile - Sotto la guida di Giovanni Ferraro sta nascendo una squadra con una precisa identità tattica, basata su un modulo di riferimento (pare anche sostenuto dal ds Antonello Laneri) che è il 4-2-3-1, progetto di gioco ben preciso che prevede il pressing molto alto e continuo e la verticalizzazione immediata della manovra. Dunque sarà Catania che parte dal 4-2-3-1, ma sarà una squadra duttile tatticamente. Capace, cioè, di essere poco decifrabile per gli avversari, e in grado quindi di passare a gara in corso al 4-3-3 (il modulo nel Dna del Catania). Certezze? Molte, ma pure qualche dubbio. Resta formalmente aperto il ballottaggio fra Lodi e un mediano più abituato a correre e lottare. Con il 4-2-3-1 il centrocampista di Frattamaggiore potrebbe non avere tanto spazio.

Potenza di fuoco - Ma è l’attacco la forza del Catania con Ferraro che ha in rosa i Fantastici 4: De Luca, Sarao, Giovinco e Litteri ormai rossazzurro. Più Russotto e il giovane Farchignone classe 2003. Impossibile poterli schierare tutti assieme visto che in campo ci vanno sette over e quattro under con altrettanti giovani che dovranno stare in panchina (che è stata allargata a nove), ma avere questi big è importante per consegnare al Catania un ruolo di protagonista assoluto nell’ambito della nuova Serie D.

Organico ricco - Avere una rosa vasta e di qualità nel calcio moderno così ricco di impegni anche in Serie D, è il primo segnale per masticare ambizioni. E il mister Giovanni Ferraro potrà avere un quadro tattico preciso a patto che vi sia una vocazione al sacrificio da parte di tutti per rendere sostenibile il progetto.

Mal di gol - Anche le rivali del Catania per la promozione, che sono il Trapani e il Lamezia Terme, si sono attrezzate e stanno costruendo una rosa di qualità senza aver paura di un organico folto. I problemi di abbondanza sono quelli che fanno più piacere agli allenatori e questo lo sanno bene Alfio Torrisi e Raffaele Novelli, mister rispettivamente di Trapani e Lamezia. Ma il Catania rispetto alle rivali più accreditate per il salto di categoria, vanta un attacco molto più forte. Al Trapani infatti, così come ai calabresi, manca ancora la punta da 20 gol. Queste due squadre nei test estivi hanno dimostrato di non avere grandi problemi a gestire il gioco né ad avvicinarsi all’area avversaria ma proprio lì si è visto che manca qualcosa o qualcuno che la butti dentro. E mister Torrisi ha messo le mani avanti ed ha richiamato l’attenzione degli attaccanti: “A porta vuota non possiamo sbagliare i gol. Qua possiamo fare qualcosa di straordinario, ma dobbiamo essere veloci e segnare. Già le vedo le squadre che verranno al Provinciale. Tutte chiuse in difesa e noi che non riusciamo a segnare. Dobbiamo essere più cattivi e sbloccare subito le partite” ha ammesso Torrisi.

La corsaa tre - Se Trapani e Lamezia vorranno sfidare il Catania sanno bene che dovranno investire. Per loro l’attaccante è assolutamente necessario. La squadra granata è sulle tracce di Andrea Bianchimano, attaccante possente di 196 cm, che, nello scorso anno, si è diviso tra Perugia e Viterbese. Poi Sergio Bubas, svincolato, dopo aver risolto il contratto con l’Andria e Gianmarco Piccioni, lo scorso anno ad Acireale. Il Lamezia ha pescato in Eccellenza prelevando dal Monastir Yann Fangwa. L'attaccante classe 2001, nella scorsa stagione ha messo a segno 17 reti ed è stato votato miglior giocatore del campionato. Mister Novelli ha Pietro Terranova anche per la stagione sportiva 2022-23. Il classe '94 vestirà la maglia gialloblu per il secondo anno consecutivo ma il reparto offensivo è ancora senza un vero bomber.