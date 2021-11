Catania senza Moro è altra storia e il Foggia vince in rimonta

Sipos sciupa l'impossibile e il Foggia vince nel finale

Per la terza volta nella sua storia il Foggia ha vinto a Catania. Un successo per 2-1 giunto in rimonta per la squadra di Zeman che va via dal Massimino con l'intera posta in palio nonostante una media di età di quattro anni più bassa dei padroni di casa (27 vs 23). I satanelli imbottiti di calciatori che lo scorso anno hanno giocato in Serie D, hanno avuto la maglio grazie ai gol di Gallo e Ferrante in questa sfida della 14a giornata di Serie C. Il Catania ha sciupato con Sipos diverse opportunità per raddoppiare dopo il vantaggio di Russini nel primo tempo e nel finale è stato punito da Ferrante che si è procurato un rigore che lui stesso ha trasformato al 94'. Etnei hanno messo coraggio e determinazione e sono stati accorti nel saper sfruttare tutti gli errori della retroguardia pugliese. Nel corso dei 90' però, forse colpa del terreno di gioco pesante, si è visto poco calcio con due squadre che hanno faticato nella costruzione sbagliando facili passaggi anche a distanza di un metro. Un Foggia non zemaniano ma molto macchinoso ha trovato due reti sfruttando due calci piazzati. Il Catania senza Moro è un'altra storia e oggi si è visto contro un avversario non trascendentale. Ercolani peggiore in campo per i rossazzurri. La sconfitta interrompe una striscia di sette risultati utili.