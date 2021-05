Catania, sequestro 700 mila euro Lo Monaco: tribunale accoglie reclamo del club

Il Catania ha ottenuto dal Tribunale di Catania il sequestro conservativo per 700 mila euro, nei confronti dell'ex A.D. Pietro Lo Monaco, per ipotesi di mala gestio nel triennio 2016-19

Il Catania ha ottenuto dal Tribunale di Catania il sequestro conservativo per 700 mila euro, nei confronti dell'ex A.D. Pietro Lo Monaco, per ipotesi di mala gestio nel triennio 2016-19, allo stesso contestate da SIGI. Dopo il primo provvedimento di rigetto della domanda di sequestro conservativo fino a 4,5 milioni, ieri il Tribunale di Catania sezione specializzata per le imprese, in composizione Collegiale, ha concesso al Calcio Catania il sequestro nei confronti di Lo Monaco per 700 mila euro. Lo riporta Repubblica.it