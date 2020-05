Catania, avv. Lombardo a ISP: “Tempi stretti per acquisire il club. Obiettivo del gruppo americano è la Serie A”

Il passaggio di proprietà del Calcio Catania potrebbe essere avviato ad una felice conclusione visto che dall’America arriva una manifestazione d’interesse importante per il club dell’Elefante. L’avvocato Alessandro Lombardo, siciliano ma che lavora in uno studio legale torinese, è colui che ha ricevuto il mandato per prendere contatto con la Finaria Spa. Il primo incontro tra il referente del gruppo texano, che opera nel campo del petrolio e del gas, e i rappresentanti del sodalizio del patron Nino Pulvirenti avverrà in questa settimana.

Le parole dell’avvocato Lombardo a Itasportpress.it

Lo conferma a Itasportpress.it, l’avvocato Lombardo: “Io sarò in Sicilia giovedì prossimo, ma la data dell’incontro è ancora da stabilire. Credo che entro sabato ci sarà questo primo appuntamento. Al gruppo americano interessa valutare l’idea di acquisire una squadra e il Calcio Catania rappresenta un club storico per avviare un serio investimento. L’interesse c’è e infatti ci stiamo muovendo subito e andremo a conoscere quali sono le situazioni reali in modo tale da capire quale offerta fare e se c’è una convergenza di interesse tra le parti. I tempi sono stretti ed è per questo che ci muoveremo con una certa rapidità. Da questa settimana avremo qualche notizia in più per decidere la prosecuzione delle trattative. L’idea, per come mi è stata prospettata dal gruppo texano, non è solo di acquisire la società ma di rilanciare il club con un progetto serio e riportarlo prima in B e poi in Serie A, categoria che merita per blasone, storia e seguito di tifosi. La struttura di Torre del Grifo ovviamente fa parte del pacchetto Calcio Catania che si vuole rilevare ma daremo pari attenzione”.

I tifosi chiedono a Pulvirenti di farsi da parte