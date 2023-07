Catania, settimana chiave per il mercato. Un ex Palermo nel mirino 

Il d.s. Antonello Laneri e il tecnico Luca Tabbiani hanno espresso un concetto comune, nelle loro ultime parole pubbliche: «Il mercato del Catania non è stato completato». Gli arrivi di Chiricò, Rocca, Ladinetti, Zammarini, Bocic e Mazzotta, le conferme di nove calciatori della scorsa stagione, dunque, secondo la versione ufficiale dell’area tecnica rossazzurra, non saranno le uniche operazioni in entrata. Dopo la sequela di annunci di 10 giorni fa, Laneri sta lavorando per consegnare a Tabbiani quattro calciatori. Inizia una settimana chiave per il mercato rossazzurro.