Catania, settimana cruciale per il rilancio. L’agenda di Scibilia e le ultime

In questa seconda settimana di luglio sarà ufficializzata la categoria che ovviamente sarà la Serie D

Redazione ITASportPress

Il Catania ha concluso la scorsa stagione nel modo peggiore possibile, ma il club è rinato dalle ceneri lo scorso 24 giugno con una nuova proprietà che promette grandi cose. Dal giorno dell’assegnazione del club a Ross Pelligra, l’advisor Dante Scibilia ha lavorato e continua a farlo incessantemente anche in vacanza per la costituzione della nuova società. C'è grande attesa di conoscere finalmente i nomi di chi farà parte dei quadri dirigenziali e sportivi del nuovo Catania.

Quadri sportivi - La tabella di marcia viene rispettata anche se tarda un pochino a ripartire concretamente visto che nel weekend apnea trascorso infatti si è lavorato solo sulla costituzione della società e non sui quadri sportivi, figure che pare siano già state individuate da Scibilia e Vincenzo Grella, uomo di fiducia di Ross Pelligra. Le voci di Alessandro Zarbano s’inseriscono in questo solco. Il suo ruolo, sulla carta, sarebbe di chief of staff, a riporto dell’a.d. e la sua presenza servirebbe a mettere in rete i diversi settori della società etnea, contribuendo a creare quella sintonia strategica che negli ultimi tempi è mancata. Un manager trasversale, insomma, che faccia un lavoro anche di vigilanza e trasparenza. Pelligra vuole introdurre tra le figure apicali un manager fidato che conosca bene l’ambiente Catania, soprattutto in una fase di decollo come questa.

La Serie D - In questa seconda settimana di luglio sarà ufficializzata la categoria che ovviamente sarà la Serie D con il Catania che verrà iscritto in sovrannumero. La Figc darà l’entità del contributo a fondo perduto che la commissione determinerà e che trasmetterà al Comune di Catania. Adempimenti importanti per permettere l’iscrizione al massimo campionato dilettantistico. L'agenda di Scibilia è fitta di impegni e sarà per il consulente di Pelligra una settimana di fuoco. Il tempo impone un’accelerata alle operazioni, visto che dagli accampamenti nemici arriva l’eco di grandi manovre. La Cavese ha acquistato dalla Gelbison il bomber Mattia Gagliardi, la Nocerina ha avviato il nuovo corso del presidente Natale affidando la panchina a Sannino e con il nuovo Direttore Generale Enrico Benvenuto ed il nuovo Direttore dell’area tecnica Nunzio Zavattieri che hanno annunciato mercato scoppiettante. L’Acireale ha scelto il nuovo ds che sarà Vittorio Strianese, il Trapani del nuovo presidente La Rosa e il ds Chiavaro ha già diversi obiettivi di mercato importanti e mira a vincere il campionato, la Vibonese si affida al tecnico Giacomo Modica mentre il Lamezia scalpita con il nuovo allenatore Raffaele Novelli tecnico campano che vanta un’esperienza decennale in Serie C e due esperienze all’estero (Francia e Svizzera). Tra le altre, ha guidato le compagini di Salernitana, Foggia, Pro Patria, Genoa Primavera e ACR Messina, vincendo con quest’ultima il campionato di Serie D girone I.

Il passato - In attesa dunque di saperne di più sui quadri sportivi, quello che conterà per vincere il campionato sarà sempre lo spirito e anche il gioco che erano anche le prime virtù del Catania di alcuni anni fa in Serie A. Quello che sconfiggeva gli avversari più forti. Dopo quegli anni spirito e gioco sono in gran parte scomparsi e solo nella scorsa stagione lo spirito non è mancato nonostante le tante difficoltà. Il raduno promette di essere il più caldo degli ultimi anni, indipendentemente dal termometro e dalla sede di ritiro.