Catania, sfuma Litteri dopo il no di Grella a Laneri

Per l'attaccante over la dirigenza del Catania ha previsto una pausa di riflessione. Era tutto fatto per la punta Gianluca Litteri (34) che aveva trovato l'accordo economico con il ds Antonello Laneri, intesa che prevedeva uno stipendio abbastanza contenuto più soldi a presenza, ma ieri tutto è saltato probabilmente in maniera definitiva. Il vicepresidente Vincenzo Grella ha detto di no a Litteri "stracciando" l'accordo verbale raggiunto dal ds. col calciatore e l'agente. E così l'ex dirigente del Trapani ha dovuto fare un passo indietro con tante scuse. Pare che la rottura della trattativa, decisa appunto da Grella, sia dovuta alle dubbie condizioni fisiche del calciatore che ha subito diversi infortuni in passato. Ma non ha convinto anche il "gettone" ad ogni presenza che avrebbe potuto mettere in difficoltà il mister Ferraro visto che l'attaccante poi avrebbe spinto per essere in campo. Comunque sia "ubi maior minor cessat", locuzione latina che meglio fotografa la situazione Litteri. Laneri che ha un contratto di solo un anno col Catania non ha potuto far cambiare idea a Grella e adesso nella sua agenda c'è in primo piano la questione del centravanti destinato a essere l’alter ego di Sarao e De Luca. Ma ne serviranno adesso due, un over e un under.