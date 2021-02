Catania, sfuma Zuculini. Il calciatore a Tacopina: “Verrò a giugno, sono sempre il tuo guerriero” (foto sms)

Franco Zuculini in questa stagione, secondo quanto appreso da Itasportpress.it non vestirà la casacca del Catania. Il calciatore ha ammesso con grande rammarico di non aver risolto i problemi del suo tesseramento con gli uruguaiani del Defensor e che dunque almeno per altri mesi continuerà a giocare con il suo attuale club. Purtroppo ha sbagliato il suo agente. Dispiaciuto anche Joe Tacopina che aveva promesso il centrocampista argentino ai tifosi etnei durante la sessione invernale di calciomercato. Se ne parlerà a giugno. Il calciatore ha mandato un lungo messaggio all’avvocato americano manifestando il suo profondo dispiacere per non essere potuto venire a Catania. Ecco in esclusiva per Itasportpress una parte del messaggio inviato a Tacopina: “Pres, i can not believe that we are not together because of some distraction. I am very sad, trust me. I want to be fighting by your side. I will prepare to be stronger than ever for the next season. I will be here for what you need do not forget that I am a warrior of yours.

TACOPINA

Tacopina nonostante non sia ancora ufficialmente il presidente del Catania ha cercato di operare in questa sessione invernale di calciomercato ma promette di allestire per la prossima stagione un Catania stellare che punti dritto alla Serie B qualora in questo campionato la squadra di Raffaele non dovesse farcela attraverso i playoff. “Con Franco Zuculini arriveranno grandi calciatori -ha sottolineato Tacopina a Itasportpress.it-. Farò un Catania fantastico”.