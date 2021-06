Catania, sì al Baldini bis ma deve pazientare fino al 28 giugno. Le ultime

Un'attesa che alla lunga potrebbe essere snervante

Da marzo sulla panchina del Catania, ha lavorato bene Francesco Baldini, tanto da meritarsi la stima della società ma anche dell'ambiente rossazzurro. Il tecnico ha ricevuto comunicazioni dalla società etnea e continua a sentirsi convinto di meritare una conferma. Il Catania in questo momento di attesa scandisce i suoi impegni che purtroppo non sono indirizzati totalmente al mercato. Per la panchina niente decisioni rapide ma si attendono sviluppi societari per programmare la nuova stagione. Le indiscrezioni raccontano che il bis Baldini è probabile sia perchè Francesco è una garanzia ma anche perchè la società non può guardarsi intorno. A Torre del Grifo il punto è che i ragionamenti per la panchina 2021-22 portano a una mappa da corso di geopolitica. Così il tecnico toscano è in stand-by, nonostante il dialogo con la dirigenza che gli chiede di pazientare ancora qualche giorno. La società ha voglia di ripartire con una guida sicura. Intanto Francesco Baldini sta valutando tutte le situazioni possibili anche se vuole attendere come evolve la situazione in via Magenta. Ha avuto contatti con club di Serie C del Girone A e qualche club di B. Smentita la notizia trapelata ieri di un interessamento del Carpi. Col Catania resta la porta aperta anche se il mister non può aspettare il 28 giugno per decidere il suo futuro.