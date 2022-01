Catania, si blocca il passaggio di Tutyskinas

La dirigenza etnea ha fatto saltare l'operazione con il Crotone

Il Crotone nella trattativa per avere Luca Calapai dal Catania ha inserito come contropartita Artemijus Tutyskinas ex calciatore dei polacchi dell'Escola Varsovia. Il difensore lituano classe 2003, che in tanti dicono che sia un vero e proprio talento molto forte fisicamente, alto, abile nel gioco aereo, non è piaciuto alla dirigenza etnea. Per il difensore della Lituania Under 19, non ci sarà un futuro in maglia rossazzurra anche se a Crotone non l'hanno presa bene questa rinuncia del Catania all'ultimo momento della trattativa. Per il ds Peppe Ursino Tutyskinas sarebbe stato un valido rinforzo per il Catania e in Calabria sono sicuri della sua vicina esplosione tanto da avergli fatto firmare la scorsa estate un contratto quinquennale con scadenza al 30 giugno 2026.