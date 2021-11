Catania, si è dimesso l’au. Nico Le Mura

L’assemblea dei soci ha provveduto a nominare amministratore unico il dottor Sergio Santagati

Sport Investment Group Italia ringrazia Nico Le Mura per il lavoro svolto nell'arco del mandato, caratterizzato da una virtuosa gestione economica, e per l'apporto garantito con grande senso di responsabilità e spirito di sacrificio in regime di prorogatio.