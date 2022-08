Catania, si è spento l’ex difensore Logozzo

Il Catania in lutto per la scomparsa oggi di Domenico Logozzo spentosi a 70 anni nel giorno del suo compleanno. L'ex difensore indossò per diversi anni la casacca rossazzurra dopo aver iniziato la sua carriera alla Lazio avventura che durò il tempo di un battito di ciglia ma giusto il tempo di vincere il campionato. Prelevato proprio nell’estate del 1973 dopo essersi messo in mostra con la maglia della Casertana, il tecnico Maestrelli però non lo manda mai in campo, nonostante abbia doti da mezzofondista. Decide, dunque di trasferirsi in Sicilia: prima va al Siracusa e poi nel 1975 viene acquistato dal Catania. Resta all’ombra dell’Etna fino al 1983 – salvo un rapido ritorno sull’isola di Ortigia – conquistando anche la promozione con i rossazzurri e chiudere la carriera nelle Marche fra Ancona e Fermana. Il miglior periodo della sua carriera fu al Catania, dove ebbe sempre un posto di titolare nella squadra, conquistando la promozione in massima serie dopo gli spareggi contro Como e Cremonese. In maglia rossazzurra giocò 196 volte con 5 gol all'attivo di cui uno importante contro la Reggina.