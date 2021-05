Catania, si mobilita la curva Nord che chiede rassicurazioni per il futuro

Giovedì 27 i tifosi della curva Nord in piazza

La situazione debitoria del Catania preoccupa i tifosi che hanno deciso di far sentire la propria voce scendendo in piazza. La curva Nord ha promosso una iniziativa che si terrà nel cuore del centro etneo giovedì 27 alle ore 18.30. Questo il messaggio lanciato anche sui social: "Con quelli che hanno a cuore la matricola, che vogliono non un Catania, ma "Il" Catania 1946 per gridare che noi siamo una storia, un'appartenenza, una comunità, una squadra: il Catania 1946".