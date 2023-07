Catania, si riparte da Milano per costruire la nuova squadra

Sarà un Catania diverso quello che si radunerà giovedì 20 luglio in città per l'inizio della stagione 2023/24. Il via ufficiale alla nuova annata è imminente con il nuovo allenatore Luca Tabbiani che aprirà la stagione con la classica conferenza stampa forse nella sede del club rossazzurro o in un'altra location. Il giorno 22, invece, i protagonisti saranno i calciatori, che si ritroveranno a Zafferana Etnea per iniziare a lavorare sul campo. Una squadra diversa, visti gli addii quasi certi di big e bandiere come Lodi su tutti.

Il mercato in entrata al momento non ha registrato novità e si attendono le ufficializzazioni nelle prossime ore di Michele Rocca e Alessandro Quaini. Saranno loro sicuramente a Zafferana Etna il 22 luglio. Gli altri arrivi saranno scaglionati, visto che l’organico verrà completato entro metà agosto poi qualcosa a chiusura di calciomercato. A proposito di mercato, domani il vicepresidente Vincenzo Grella, il d.g. Luca Carra, il d.s. Antonello Laneri saranno a Milano per un summit importante in chiave campagna di rafforzamento. Da Genova arriverà anche il mister Luca Tabbiani. Ci sono tanti nomi nella lista del direttore sportivo e sono previsti incontri con agenti di giocatori e dirigenti di squadre di calcio. C’è fretta di chiudere almeno 15 operazioni e consegnare al mister una rosa numericamente importante quando suonerà la prima campanella in montagna. Non sono ancora previste amichevoli in altura ma nelle prossime ore ci saranno alcune novità. La stagione è alle porta e il Catania riparte.