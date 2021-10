Catania, siamo alla resa dei conti

Ieri una riunione fiume terminata a mezzanotte

Tanto rumore per nulla ieri a Torre del Grifo. Dopo una riunione fiume voluta dal collegio sindacale del club rossazzurro che ha convocato l'assemblea con tutti i soci Sigi presenti, il risultato è stato di 0-0. Nessuna ricapitalizzazione societaria e sempre più a rischio la stabilità finanziaria del Calcio Catania. Non si è deliberato quasi nulla di importante visto che molti soci si sono tirati indietro appena gli è stato chiesto di mettere mani al portafoglio. Il Cda è rimasto lo stesso con l'avv. Giovanni Ferraù presidente e quindi confermato che non è Gaetano Nicolosi. Il collegio sindacale ha chiesto con insistenza ai soci della Sigi come vogliono assicurare la continuità aziendale e di procedere subito con la ricapitalizzazione. In pratica si sta arrivando alla resa dei conti e il muro è più vicino. Il collegio sindacale vuole capire se ci sono i presupposti per andare avanti oppure no. Il tempo passa e le scadenze si avvicinano.