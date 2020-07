La Sigi molto probabilmente tra pochi giorni sarà la nuova proprietaria del Calcia Catania. Una delegazione dei soci costituita per l’acquisto del club etneo, oggi alle 17, autorizzata dai curatori fallimentari di Finaria, si recherà nel centro sportivo Torre del Grifo per un sopralluogo tecnico della struttura . Un passaggio che la Sigi ritiene “fondamentale e improcrastinabile verso l’asta competitiva fissata per il 23 luglio” riporta la nota dell’ufficio stampa