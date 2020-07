Catania, Sigi, avv. Ferraù: “Tribunale ha agito con lungimiranza. Non sarò il presidente del club”

Il presidente del Cda di Sigi Spa Giovanni Ferraù ha detto la sua nel corso di una diretta Facebook su Futura Production dopo la notizia del bando confermato dal Tribunale per il 22 luglio. “Siamo pronti per salvare la matricola dopo che questo provvedimento del Tribunale permetterà di mantenerla in vita. Se ci saranno altri concorrenti sarà anche positivo, ma se saremo soli andremo avanti per salvare il club. Siamo stati tenaci e ci abbiamo creduto fino in fondo di poter acquisire il Calcio Catania. Il Tribunale ha operato con lungimiranza e prudenza visto che si era complicato tutto. Adesso quello che farà Finaria non ci interessa più. Io non saro il presidente del Calcio Catania ma tornerò a fare l’avvocato. Resto come socio di Sigi, ma farò sei passi indietro. Tutti i dipendenti del Calcio Catania resteranno a loro posto e nessuno verrà messo fuori. Abbiamo preso contatti anche con la Covisoc e stiamo lavorando anche con anticipo qualora il Catania passi nelle nostre mani il 23 luglio”. Grimaldi Lines? Non mi risulta come potenziale socio”.