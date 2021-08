Catania, Sigi fai chiarezza sul futuro per unità, rilancio e rispetto dei tifosi

Il club etneo sta per iniziare la nuova stagione tra illazioni e congetture

Redazione ITASportPress

Comunicati zero, illazioni cento. Siamo al paradosso: al Catania Calcio la comunicazione non esiste più. La Sigi non ha ancora comunicato ufficialmente se è stata presentata la fideiussione integrativa parziale o totale. Questo evidenzia una mancanza di chiarezza della società etnea e non tranquillizza la Catania sportiva che si interroga sul futuro del club che non naviga in acque tranquille per stessa ammissione dei maggiori azionisti della Sigi i quali hanno certificato in sala stampa, le difficoltà finanziare e che sono in cerca di investitori in grado di portare avanti il progetto sportivo.

CHIAREZZA - I tifosi meritano chiarezza e rispetto perché quando gli è stato chiesto di dare un contributo, hanno risposto subito presente donando circa 130 mila euro. Il mancato pagamento degli stipendi di giugno a calciatori e staff e i dubbi sulla presentazione totale della fideiussione integrativa, hanno acceso il dibattito sui social e alimentato tante illazioni e congetture a pochi giorni dall’inizio del campionato e della Coppa Italia di C.

RISPETTO - Il Catania non è per tutto rispetto la Longobarda, ma un club con una storia calcistica lunga e con tifosi unici al mondo per passione e amore per la maglia. Basta proclami e bacchettature nei confronti di chi scrive sui social, che poi sono gli stessi tifosi che hanno dato soldi. Basta bersagliare di accuse una parte di giornalisti definiti populisti e terroristi sol perchè si fanno alcune domande sul futuro del club. Non è pretendere troppo se si chiede chiarezza o un comunicato ufficiale per sapere cosa si è fatto per la fideiussione integrativa, o quando verranno pagati gli stipendi ai calciatori e quali sono in questo momento gli investitori interessati al club etneo.

OBBLIGATI VINCERE - Ricordatevi che rappresentate il Catania, quel blasonato club che partecipa al campionato di Serie C ed è obbligato a vincere e non può farsi battere o mortificare da altri club siciliani o da altri con minore bacino d'utenza. Ad Nico Le Mura e soci della Sigi, crediamo sia anche nel vostro stesso interesse eliminare le illazioni che girano sui social e in rete e fare chiarezza una volta per tutte. Chiedere dettagli su come si sta muovendo la dirigenza etnea per portare avanti la stagione non deve essere visto come un fastidio, ma solo un buon motivo per mettere a tacere tutte le illazioni. Nel vostro interesse per trovare l'unità richiesta e provare il rilancio di questa squadra, di questa città e di questa passionale tifoseria.