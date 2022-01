Catania, Sigi versa metà della quota e titolo sportivo resta in bilico

Il Tribunale ha ricevuto dalla Sigi una somma parziale

Il Tribunale di Catania ha atteso fino alla fine le mosse della Sigi, così come gli impareggiabili tifosi rossazzurri. Si è giunti nel totale silenzio all’ultimo round del drammatico match per capire la cifra del bonifico di chi aveva l’obbligo di mettere nelle casse del club etneo, i noti 660 mila euro per consentire al Catania di continuare la stagione sportiva. Era in ballo il futuro del club visto che la somma versata per intero avrebbe prolungato con assoluta certezza i termini per la concessione dell’esercizio provvisorio, scaduti ieri 2 gennaio, e inoltre consentito la pubblicazione del bando per procedere con la vendita all’asta del titolo sportivo.