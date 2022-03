Catania, signor M avvistato in città ma niente rogito

Nessuna schiarita sul futuro del Catania

Il notaio può attendere si direbbe. La settimana non è cominciata bene per il futuro societario del Catania il cui ramo di azienda sportivo è ancora nelle mani del Tribunale e non di mister M, proprietario per così dire in pectore del club. Fumata nera per il rogito e probabilmente se ne parlerà nei prossimi giorni ma quando non si sa. Ci sono scadenze da onorare con i giocatori e poi con la Federazione con le fideiussioni per il debito sportivo e per i tesserati. Il signor M ancora non è proprietario del Catania anche se pare sia in città da qualche ora per fare l'atto.