Catania, Silvestri: “Stanchi di fare brutte figure e contro la Paganese ci sarà la svolta”

Tommaso Silvestri, difensore del Catania, oggi in sala stampa. Queste le sue dichiarazioni: “Il mister Lucarelli ci ha dato maggiori sicurezze mentali per quanto riguarda la fase difensiva. E contro il Bari siamo stati più attenti e abbiamo concesso poco o nulla. Siamo sulla giusta strada e dico anche in generale non solo per i difensori, adesso ci aspetta un bel banco di prova a Pagani. Lucarelli ha dato serenità al gruppo e ci ha fatto lavorare parecchio anche nella fase difensiva ma qualche frutto positivo si è già visto. Siamo stanchi di fare brutte figure e adesso ci sarà la svolta e a Pagani vogliamo fare bottino pieno. Con Lucarelli siamo passati a tre dietro ma ci sono delle dinamiche diverse dal precedente allenatore che era più attento alla fase offensiva. La cosa più importante che è cambiata è la linea di pressing che è più bassa e le due punte fanno schermo ai play avversari. Siamo più corti e questo ci consente di attaccare subito appena riconquisteremo la palla”.