Catania, Silvestri un muro per Tabbiani che perde Quaini. Ma c’è piano B

QUA...INI NON GIOCA Con l’arrivo di Silvestri potrebbe perdere il posto il pupillo di Tabbiani, quel Quaini tanto inseguito in estate. Se il Catania giocherà con i centrali Silvestri e Curado, o Lorenzini quando rientrerà, per l’ex Fiorenzuola ci sarà un posto..in panchina. A meno che Tabbiani decida di cambiare modulo per far giocare il suo pupillo passando al 3-5-2. Quaini che è bravo con i piedi potrebbe anche fare il play se Ladinetti e Rizzo dovessero fare fatica come visto nel match di venerdì con il Crotone. Certo il cambio di modulo non è un passaggio facile anche se il mister non è un integralista. Non resta che attendere la sfida di Brindisi per capire le evoluzioni tattiche del tecnico genovese.