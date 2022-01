Catania, Simonetti: “Darò il massimo per centrare l’obiettivo con i miei compagni”

il calciatore ha firmato fino a fine stagione

Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pier Luigi Simonetti, nato a Roma il 4 gennaio 2001. Cresciuto calcisticamente nel “vivaio” della Roma, il duttile centrocampista si è laureato campione d’Italia con l’Under 17 giallorossa guidata nel 2017/18 da Francesco Baldini: con 9 gol nell’arco di 25 presenze, fu tra i principali protagonisti dell’impresa. Nel 2018/19, ancora con la Roma, il giovane atleta ha confermato il suo valore nella massima serie del campionato Primavera, giungendo fino alle semifinali del torneo e debuttando inoltre nella prestigiosa Uefa Youth League; tra i professionisti, dal 2020 ad oggi, ha disputato con il Piacenza 46 gare, firmando tre reti. Il neo-rossazzurro, che ha già svolto il primo allenamento con i nuovi compagni, affida le sue sensazioni al sito ufficiale: “Ringrazio il direttore Pellegrino e mister Baldini per l’opportunità che mi viene concessa, motivo di grande orgoglio. Con l’allenatore, con Greco e Cataldi ho già vissuto una bella esperienza: sono felice di ritrovarli. Sono un centrocampista ma ho già giocato anche da laterale difensivo, trovandomi comunque a mio agio. Darò il massimo per ripagare la fiducia e centrare l’obiettivo con i miei compagni, per tutto il resto preferisco affidarmi all’impegno anziché alle parole". Simonetti, che indosserà la maglia numero 28, si è legato al nostro club fino al 30 giugno 2022.