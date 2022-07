Catania, sindaco Pogliese si dimette: la decisione non crea ostacoli al club

Salvo Pogliese, il sindaco di Catania sospeso per la legge Severino dopo una condanna per peculato risalente ai tempi in cui era deputato regionale, si è dimesso. Una decisione che era stata presa nei giorni scorsi visto che per il primo cittadino si spalancano le porte per potersi candidare alle elezioni Politiche del prossimo 25 settembre con Fratelli d'Italia. Sempre se Giorgia Meloni intenderà candidarlo nonostante la condanna, sarà il capolista del collegio plurinominale di Catania. Pogliese ha ammesso nei giorni scorsi di aver deciso di dimettersi per affrontare il processo da libero cittadino sulle cosidette “spese pazze” dopo che in primo grado per è stato condannato a 4 anni e tre mesi.“Oggi ho presentato le mie dimissioni da sindaco di Catania. È stata una scelta molto sofferta e a lungo ponderata e il momento era già stato individuato ben prima della crisi, imprevedibile, del Governo Draghi. Le mie dimissioni sono sempre aleggiate fra gli addetti ai lavori e sulla stampa, seppure chi le invocasse di giorno facesse di tutto per scongiurarle di notte“. A Catania alcuni tifosi del club rossazzurro si sono domandati se le dimissioni di Pogliese avrebbero potuto causare ritardi o problemi all'iter con la Figc del Catania di Ross Pelligra. La risposta è un secco no, sono due strade diverse.