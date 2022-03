Catania, Sipos: “Dedico il gol ai compagni e a mister Baldini”

Il Catania ha vinto 1-0 ad Avellino con un gol di Sipos

Il match winner del Partenio-Lombardi è stato l'attaccante del Catania, Leon Sipos che con un bel diagonale ha steso l'Avellino. Ai microfoni di Eleven Sports il commento del calciatore rossazzurro: "Sono contento per il mio gol ma soprattutto per questa vittoria importante per noi. Portare tre punti da Avellino non era facile visto la nostra situazione difficile. Dedico il gol al mio allenatore che ha sofferto e ci ha dato la carica giusta e anche ai miei compagni di squadra".