Catania, Sipos: “Per me è davvero stupendo essere qui”

Ufficializzato il nuovo attaccante etneo che prenderà il posto di Sarao

Il Calcio Catania comunica di aver acquisito dalla società FK Spartaks J?rmala, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leon Šipoš, nato a Varaždin, in Croazia, il 28 febbraio 2000.

Il giovane centravanti osserva: “Per me è davvero stupendo essere qui, conosco la storia e la tradizione ad alti livelli del Catania, ho visto tante immagini degli anni della Serie A e mi hanno impressionato quelle del 3-1 inflitto all’Inter nel 2010. Mi piace moltissimo il modo in cui i catanesi vivono il loro rapporto con la squadra e con il calcio, c’è grande passione e questo è davvero stimolante, per un calciatore della mia età. Il calcio italiano è speciale sul piano tattico e dell’intensità, spero di riuscire a garantire un apporto in linea con la fiducia della società”.