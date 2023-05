Catania, social impietosi e l’effetto Ferraro è scemato

Tante critiche nei confronti dell'allenatore dopo la sconfitta contro il Sorrento

Redazione ITASportPress

La sconfitta contro il Sorrento ha ridotto le chance di passaggio del turno del Catania nel triangolare per la Poule Scudetto. Anche se nel calcio non si può mai dire l’ultima parola, e tante sono le circostanze che ci ricordano questa regola aurea, il Sorrento ha fatto un passo importante verso il passaggio del turno. Il 2-0 contro il Catania è un segnale squillante. Vittoria meritata, quella dei rossoneri, perché nell’arco dei 90’ hanno fatto meglio e si sono resi più pericolosi.

La squadra di Ferraro è sembrata davvero irriconoscibile. Priva di idee e senza la giusta determinazione ha incassato due gol (uno viziato da un evidente fallo) da una squadra più ostica di tutte quelle affrontare in campionato. L’undici di Scala ha avuto un giusto approccio a una sfida tanto attesa per la compagine campana che nella pagina social ha festeggiato con il classico “Clamoroso al Cibali”.

Calo mentale, poca tensione, troppo nervosismo? Per rispondere bisognerebbe essere all’interno dell’ambiente rossazzurro. Il tecnico Ferraro che ha detto che la squadra fisicamente sta bene e la sconfitta è dovuta solo a un calo mentale. Insomma è appagata, il che significa calciatori presuntuosi. Il buon Giovanni però farebbe bene ad assumersi le proprie responsabilità visto che spetta all’allenatore motivare la squadra anche se va sottolineato che la Poule Scudetto è un obiettivo della società etnea e i calciatori lo sapevano bene dunque non si spiega questo appagamento dovuto, come dice Ferraro, alla vittoria del campionato a marzo.

Da sottolineare c’è che il Catania ha fatto male la fase difensiva e male quella offensiva: è sembrato confuso e confusionario, non ha mai tentato il pressing. Era una squadra lunga. Come si può pensare di fare una buona prestazione se queste sono le condizioni? Non c’è stato un raddoppio di marcatura, il Sorrento si è mosso come ha creduto e come ha voluto costringendo il Catania a rincorrerlo.

Il Sorrento, che ha strameritato il successo, ha dimostrato di essere in palla sia fisicamente sia mentalmente. E questa vittoria certamente aiuterà tutto il gruppo a credere ancora di più nelle proprie forze e nelle proprie possibilità in vista del match contro il Brindisi di domenica prossima. La squadra di mister Maiuri solida e organizzata, ha sfruttato al meglio gli errori dei rivali, ha costruito la manovra verticalizzando sempre sugli attaccanti.

Il Catania, imbarazzante nel primo tempo, nella ripresa non ha fatto meglio. Insomma non ci sono scuse sufficienti a giustificare una simile prestazione. I rossazzurri devono necessariamente puntare sul singolo. Quando non lo fanno vanno incontro a queste delusioni.

La sconfitta di ieri ha scatenato la rabbia dei tifosi che sui social hanno dato sfogo al loro malcontento e soprattutto hanno puntato l’indice contro Ferraro. Molti hanno scritto che è giusto che vada via. L’effetto Ferraro per i tifosi è sfumato. La dirigenza intanto prosegue le esplorazioni alla ricerca di un tecnico che guidi la squadra in Serie C.