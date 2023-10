Catania, solo 1-1 con il Monterosi Tuscia: Palazzino gela gli etnei al 92′

Monterosi Tuscia-Catania, la cronaca della partita

Al "Gaetano Bonolis" di Teramo, il Catania di Luca Tabbiani non trova il secondo successo consecutivo nel campionato del girone C di Serie C. I rossazzurri infatti, ottengono solo un pareggio contro il Monterosi Tuscia, in gol al 92' con Palazzino dopo essere passati in svantaggio al 40' del primo tempo con l'autorete di Giordani.