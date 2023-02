Catania, solo il Borussia Dortmund come te

Ci sono due club che nel 2023 hanno sempre vinto prendendo in considerazione il 100% delle partite giocate in tutte le competizioni. Si tratta del Borussia Dortmund e del Catania che sono le due squadre sempre vittoriose nei primi prendendo in considerazione i dieci più importanti campionati europei. La squadra tedesca ieri con il successo casalingo contro l'Hertha per 4-1 nella partita del 21° turno di Bundesliga ha messo di fila l'ottavo successo. In precedenza battuti Augusta, Magonza, B. Leverkusen, Friburgo e W. Brema. Per i gialloneri poi successo in Coppa di Germania contro il Bochum e in Champions League contro il Chelsea. Il Catania di vittorie nel 2023 ne ha sette e solo in campionato di Serie D (Ragusa, San Luca, Licata, Vibonese, Castrovillari, Mariglianese e Locri). E' evidente che gli avversari affrontati dai tedeschi sono nettamente più forti da quelli incontrati dalla squadra etnea, ma la statistica di Opta dice questo. Va precisato che le tifoserie di Borussia Dortmund e Catania sono anche gemellate e diverse volte nel settore del muro giallo sono apparsi diversi striscioni inneggianti il club dell'elefante.