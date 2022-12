Catania, solo il Lumezzane come te ma Ferraro chiede di più

Il tecnico del Catania ha costruito il suo bunker ma adesso chiede di più

Redazione ITASportPress

Il Catania riparte dalla difesa. Il mister Giovanni Ferraro ha reso imbattibile la sua squadra sbattendo la porta in faccia agli avversari e il mister si ripresenterà alla ripresa del campionato, fissata per l’8 gennaio, con tutta la retroguardia a disposizione. Tutt’altro che un dettaglio per una squadra che primeggia in classifica proprio grazie alla ritrovata solidità dei tempi d’oro. E’ vero che i gol fatti sono 34 ma balza all’occhio i 10 gol incassati che fanno dei rossazzurri la difesa meno perforata dopo 17 partite di Serie D.

Solo il Lume Ha fatto lo stesso la capolista del Girone B del massimo campionato dilettantistico con 10 reti incassate in 17 gare. Il Lumezzane, squadra del presidente Andrea Caracciolo (l'Airone del Brescia), ha segnato 4 reti in più del Catania ma ha lo stesso ruolino di marcia: 13 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta (in casa contro il Franciacorta alla 3^ giornata) mentre il Catania è caduto in trasferta sul terreno del Santa Maria Cilento alla 16^ giornata. Ovviamente le due società hanno investito in estate in maniera diversa ma il risultato a fine girone di andata è identico in classifica: primi con 42 punti.

Il muro Il Catania nelle ultime sei giornate ha incassato cinque gol e se Ferraro può mantenere ben salda la panchina dopo le critiche arrivate il giorno seguente la prima sconfitta, la maggior parte dei meriti vanno attribuiti alla fase difensiva in generale e al muro alzato davanti a Bethers.

L’arma per la C L’allenatore rossazzurro oltre alla difesa al max, si aspetta più gol nella seconda parte di stagione. Soprattutto da Manuel Sarao (3), Giuseppe De Luca (3), Giuseppe Giovinco (1) e Gianluca Litteri (sperando che torni presto in condizioni ottimali), ma sarà sempre la “difesa di ferro” l’arma in più del Catania.