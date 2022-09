Catania, Somma: “Palermo esperienza chiusa, adesso scelto piazza blasonata”

Il difensore del Catania, Michele Somma al termine dell’allenamento di oggi a Ragalna ha risposto alle domande dei giornalisti. Queste le sue più importanti dichiarazioni: "Ho trovato una famiglia qui e quando mi è arrivata la chiamata non ci ho pensato più di un secondo a dire di sì al Catania. La squadra è forte e c'è giustamente tanta competizione ma è una concorrenza sana che serve per raggiungere l'obiettivo finale. Anche in allenamento c'è entusiasmo e tutti stiamo sul pezzo anche perchè nessuno vuole fare brutte figure in campo. Chi è venuto qui ha fatto un passo indietro come categoria ma sa che ne potrà fare uno in avanti. Poi c'è anche la componente stadio con i tifosi che ci daranno una mano. Noi li vogliamo far felici perchè per un giocatore è la cosa più bella al mondo. La mia esperienza al Palermo si è chiusa e non voglio parlare, ho scelto Catania che è una piazza blasonata. Il mio obiettivo personale è riportare il club tra i professionisti"