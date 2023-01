Catania, sondaggio per due giovani della Spal. Le ultimissime

Il calciomercato del Catania è ancora aperto e il club rossazzurro monitora alcuni giovani interessanti da affidare al tecnico Giovanni Ferraro. La dirigenza segue con attenzione i talenti di club di Serie A e B e nei giorni scorsi è stato fatto un tentativo per avere dalla Spal il terzino sinistro 17enne Filippo Saiani e il centrocampista centrale Nicolò Contiliano (nella foto) di 18 anni. I due si sono messi in evidenza con la Primavera del club del presidente Joe Tacopinache in passato era vicino ad acquistare il Catania prima del fallimento. Poi il Catania è passato nelle mani di Rosario Pelligra che con il suo entusiasmo e con i suoi soldi sta riportando il club etneo tra i professionisti. In merito alla linea verde voluta dalla dirigenza rossazzurra, la Spal, secondo quanto appreso da Itasportpress, ha risposto che non può cedere i due calciatori Saiani e Contiliano. Il motivo è semplice: il club estense li ha ritenuti indispensabili e dunque non potranno andare a Catania in questo campionato ma proseguiranno l'attività in maglia biancazzurra. In futuro non si sa anche perchè Joe Tacopina è sempre legato affettivamente al Catania e potrebbe in futuro collaborare con Pelligra (che conosce bene) anche in ottica mercato.