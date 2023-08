Catania, sono già brividi d’estate: il Ragusa vince 4-1

Quarto allenamento congiunto del Catania in questo precampionato. Oggi a Ragalna l'undici etneo ha affrontato il Ragusa e a vincere sono stati gli iblei che si sono imposti con il risultato di 4-1. Rossazzurri che nell'arco dei 90' hanno fatto vedere poche cose interessanti mentre ha brillato il Ragusa che ha approfittato di diverse disattenzioni della difesa. Catania nettamente al di sotto delle aspettative con limiti nella costruzione e in attacco. Dopo lo 0-0 con il Paternò appena un gol oggi tra l'altro su rigore realizzato da De Luca al 67'. In precedenza gol iblei di Manservigi e Maltese nel primo tempo poi il 2-1 e due reti nella ripresa di Azzara e Manfrè su rigore. Tabbiani ha undici giorni di tempo per plasmare una squadra che oggi ha faticato in tutti i reparti. Per i tifosi che hanno visto il match sono brividi d'estate. D'accordo è calcio d’agosto e il risultato conta nulla. Di interesse invece sono le indicazioni emerse sul piano dei singoli: qui si aprono le riflessioni. Tabbiani ha parlato di atteggiamento mentale sbagliato e anche in fase di costruzione mentre ha funzionato secondo il mister l'aggressione senza palla. Le amichevoli servono per capire cosa non va e adesso il Catania ne ha programmate altre due. Naturalmente il mister spera di vedere una crescita sotto il profilo mentale, fisico e anche più lucidità sotto rete visto che contro il Paternò e contro il Ragusa l'attacco è rimasto all'asciutto.