Catania, sono quattro i portieri nel mirino

IN ARRIVO Quel che attende una piazza, già molto esigente è sicuramente un forte attaccante, due difensori e un esperto portiere. Elementi importanti per rafforzare e completare la rosa e puntare dritti alla Serie B. La trattativa che potrebbe chiudersi nelle prossime ore riguarda l'estremo difensore. Secondo quanto appreso da Itasportpress.it, il Catania ha una interlocuzione in corso con quattro portieri di altrettante società di B e C, ma si tratta di calciatori con caratteristiche simili. Tabbiani infatti li vuole abili a giocare con i piedi e non solo reattivi dentro porta. L'offerta è stata presentata e adesso non resta che attendere la risposta dai club interessati. Il Catania non vuole fare ulteriori passi avanti sotto il profilo economico. Ora, però, occorre passare ai fatti concreti.